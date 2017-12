Rotterdamse crisisopvang voor vrouwen tjokvol

De Rotterdamse crisisopvang barst uit z'n voegen. Het is zelfs zo erg dat woensdag bijvoorbeeld dertien vrouwen met hun kleine kinderen niet in de reguliere opvanglocatie kunnen overnachten, maar noodgedwongen in hotelkamers zitten.

Dat zegt Arosa-locatiemanager Bastiaan Kloes van een opvang aan de Heemraadsingel in Rotterdam:

"Hier zitten tien mensen. Dit is een doorstroomwoning, niet waar mensen direct binnenkomen, maar als het alweer redelijk goed gaat waar ze dan een tijdje kunnen zijn."

Volgens Kloes kunnen sommige vrouwen die gevaar lopen soms nergens terecht. "We hebben twintig mensen op de wachtlijst, die echt naar een noodopvang moeten en waar we nu geen plek voor hebben."

"We hebben dagelijks contact met hen om te kijken waar ze terecht kunnen. Is er een oom, tante, familielid, kennis of heel betrokken school die meedenkt? We proberen dan op allerlei verschillende manieren te zoeken naar hoe het te redden is."

Volgens Kloes moeten de twintig crisisplekken over twee jaar verdubbeld zijn. Er gloort dus wat hoop mensen in crisissituaties, maar daar hebben de meiden die nu in de problemen zitten niets aan.

Kloes: "Het is niet goed. Het past niet in wat we willen met elkaar willen, zeker in Rotterdam."