Theo Koomen Award voor Bischop en Van Eersel

RTV Rijnmond sportverslaggevers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel hebben de Theo Koomen Award 2017 gewonnen, de prijs voor het mooiste sportverslag van het afgelopen jaar. Bischop en Van Eersel krijgen de award voor hun verslag voor Radio Rijnmond, van de kampioenswedstrijd van Feyenoord in mei van dit jaar.

Beide verslaggevers werden vandaag in de rust van Feyenoord – SC Heerenveen verrast door presentator Bert Kranenbarg van het NPO Radio 5-programma Bert op 5. Morgenmiddag ontvangen ze in de NPO Radio 5-studio de Theo Koomen Award uit handen van juryvoorzitter Evert ten Napel.

Sinclair Bischop en Dennis van Eersel worden door de jury geroemd om hun enthousiasme en kundigheid. “Buiten het overbrengen van sfeer, beschrijven ze op een professionele manier wat er op het veld gebeurt. Hun voetbal- en feitenkennis zijn dik in orde, ze zijn goed op elkaar ingespeeld en gunnen elkaar de microfoon”, zegt Evert ten Napel.

Extra bijzonder is dat er voor het eerst regionale verslaggevers de Theo Koomen Award winnen. Ten Napel: “Het ontbreken van objectiviteit is in dit geval geen journalistieke doodzonde, want ze weten wie hun publiek is, en daar spelen ze goed op in.”

De verslaggevers van Radio Rijnmond versloegen de twee andere genomineerden Herbert Dijkstra en het duo Frank Wielaard en Ragnar Niemeijer. Dijkstra werd genomineerd voor zijn wielerverslag van het WK op de weg voor dames, dat gewonnen werd door Chantal Blaak. En Wielaard en Niemeijer verdienden de nominatie voor hun verslag van de voetbalfinale van het EK Dames, die Nederland won door Denemarken te verslaan.

De prijs, vernoemd naar één van de beroemdste Nederlandse sportverslaggevers van de twintigste eeuw, is vijf jaar geleden in het leven geroepen door de redactie van het KRO-NCRV-programma van Bert Kranenbarg. In 2015 won Gio Lippens voor zijn commentaar bij de grote valpartij in de Tour de France van 2015. En afgelopen jaar kreeg Olav Mol de Theo Koomen Award voor zijn verslag van de eerste Grand Prix-overwinning van Formule 1-coureur Max Verstappen.