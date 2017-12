Kerstdiner voor eenzame ouderen in Rotterdam

Met de feestdagen zou niemand alleen moeten zijn, vonden enkele Rotterdamse ondernemers en vereniging de Zonnebloem. Zij nodigden 250 eenzame ouderen uit voor een kerstdiner in de Maassilo in Rotterdam.

"Juist in deze tijd is het fijn om het gezellig te hebben met elkaar", vertelt een bezoekster. "Dan kunnen we er weer even tegenaan."

De ouderen genoten van een driegangendiner en diverse optredens. Studenten van diverse Rotterdamse scholen verzorgde het eten en de bediening.

"Het is echt onvoorstelbaar wat de mensen allemaal organiseren voor ons", vertelt de dame verder. "Ik kom hier nu voor het derde jaar en het is fantastisch. Ik ben alleenstaand en het gezelschap mis je wel in je leven. Het samen zijn, het lachen."

"Muziek is echt heel mooi. Hou ik echt van", vertelt mevrouw Klootwijk. "Lekker dansen op mijn oude dag." De organisatie kijkt trots terug op de avond: "omdat ze anders niets hebben en dat is waar je het voor doet."