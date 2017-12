Rotterdam-Noord anderhalf uur zonder stroom

Bijna heel Rotterdam-Noord zat woensdagavond zonder stroom. Het ging om bijna 30 duizend aansluitingen.

De storing ontstond kort voor 19:00 uur in een middenspanningsstation aan de Vlaggemanstraat. Daar ging het negen jaar geleden ook al eens grondig mis. Toen kwamen 20 duizend huishoudens zonder elektriciteit te zitten.

Deze keer waren bewoners in Rubroek, de Agniesebuurt, Provenierswijk, Crooswijk, Oude Noorden, Liskwartier, Bergpolder en Blijdorp de klos. Sommige restaurants probeerden met kunst en vliegwerk toch open te blijven. Zo werden bij sterrenrestaurant FG kaarsjes aangestoken en kookten de koks op houtskool.

Agenten en stadswachten surveilleerden extra in de wijken en de brandweer ging langs verzorging- en verpleeghuizen. Nergens was sprake van een calamiteit als gevolg van de stroomstoring.

Metroverkeer

Uit voorzorg besloot de RET het metroverkeer plat te leggen op de lijnen D en E. Tussen Blijdorp en Rotterdam Centraal waren de verlichting en roltrappen in de stations uitgevallen.Bewoners zetten foto's van donkere straten en uitgevallen verkeerslichten op sociale media. Ook Diergaarde Blijdorp had last van de storing. De dierentuin is weliswaar 's avonds gesloten, maar liefhebbers kunnen normaal dag en nacht dieren bekijken op webcams en die deden het niet meer.

De grote stroomstoring in Rotterdam-Noord was om 20.17 uur verholpen. Netbeheerder Stedin heeft er met 'omleidingen' voor gezorgd dat alle adressen weer van stroom werden voorzien. De precieze oorzaak van de storing is nog onduidelijk.



RTV Rijnmond maakte dit liveblog met de laatste ontwikkelingen over de grote stroomstoring in Rotterdam-Noord.