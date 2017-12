Kaarsjesavond Nieuwpoort valt in het water

Alle lichten in Nieuwpoort uit en kaarsen aan. Zo verloopt normaal gesproken de Kaarsjesavond van Nieuwpoort, maar deze editie viel door de regen grotendeels in het water. De harde wind hielp de avond ook niet, want heel veel buitenkaarsen werden direct uitgeblazen.

Geheel volgens de traditie ging alle elektrische verlichting uit en begon de kaarsjesavond met het verlichten van de kerstboom. Dat lokte ook tijdens de zeventiende editie heel wat oe's en aa's uit.

Daarna had het historische stadje verlicht moeten worden met zo'n 1200 kaarsen, maar daarvan waren er slechts enkele tientallen bestand tegen de elementen. Achter de ramen van de woningen flakkerden wel veel vlammetjes.

Organisator Tonny Kok zei de donkere straten en het kaarsen-schijnsel met 'gemengde gevoelens' te bekijken. "Kaarsjesavond is zo mooi. We doen dit met heel veel plezier. Je kunt hier normaal over de hoofden lopen. Het is vanavond jammer genoeg minder genieten."

Burgemeester Van der Borg van Molenwaard sprak van 'een heerlijke avond met hinder'. "We hebben achter de fanfare door de straten gelopen, gezwaaid en her en der praatjes gemaakt."

Met al die kaarsjes en romantiek een Nieuwpoortse geboortegolf in september 2018? De burgervader juicht het idee toe. "Iedereen is welkom in Nieuwpoort."

Waar anders tweeduizend mensen afkomen op de kaarsjesavond waren er op deze woensdagavond hooguit 200. Het maakt de aanwezigen toch weinig uit. In Nieuwpoort is kerst al begonnen.