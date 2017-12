Deel dit artikel:











Driedaags lichtkunstfestival in Schiedam De verbinding. Bart Ensing Fietskerk. Erik Groen Lichtspoor. Yvon

In Schiedam is de komende avonden het lichtkunstfestival Winterlicht. Het is de vijfde editie van het festival en trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

Twintig kunstenaars uit binnen- en buitenland doen mee aan het festival en laten hun lichtcreaties en videopresentaties zien. Kinderen van de Schiedamse basisscholen hebben lampionnen gemaakt en lopen daarmee donderdag aan het einde van de middag vanaf de erker naar het Julianapark. Daar is om 17:30 uur de opening van Winterlicht met een vuuract en optreden in lichtgevende pakken van drumband Juliana. Het lichtkunstfestival in Schiedam duurt tot en met zaterdag.