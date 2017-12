Rotterdamse coalitie verliest meerderheid door gedwongen vertrek Verveen

Het uit de D66-fractie gezette raadslid Jos Verveen moet gedwongen door als onafhankelijk raadslid. Hij zal uit de partij gezet worden en van de kieslijst gehaald worden. Hiermee verliest de coalitie van Leefbaar, D66 en CDA ook zijn meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad.

Welke problemen dit mogelijk gaat opleveren, is nog onduidelijk. Verveen zegt dat hij zich niet langer gebonden voelt aan het coalitie-akkoord.

Twee weken geleden zette de D66-fractie hem voor de keuze zetel opgeven of zelfstandig door. Maar beide opties accepteert Verveen niet en hij zal de gemeenteraad donderdag als D66-raadslid betreden: “Ik zeg hoe dan ook mijn zetel niet op en ik zie wel hoe de partij reageert als ik de raad binnenwandel."

De statuten van D66 staan niet toe dat er binnen één raad twee fracties van dezelfde partij opereren. Burgemeester Aboutaleb zal als voorzitter van de gemeenteraad aan het begin van de vergadering te kennen geven dat het niet is toegestaan dat een D66-lid op eigen houtje binnen handelt.

De consequentie zal zijn dat het landelijk D66-partijbureau het lidmaatschap van Verveen beëindigt. Daarmee is hij niet langer verkiesbaar als D66-raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Eerder is hij door het lokale bestuur van D66 als geschikt verklaard en op nummer 12 van de kieslijst geplaatst.

Met het werven van voorkeursstemmen hoopte Verveen alsnog een plek binnen de D66-fractie in de volgende raadsperiode te bemachtigen. Verveen heeft nog niet besloten om voor zichzelf verder te gaan en een eigen partij op te richten. Voor een onafhankelijke raadszetel heb je het viervoud nodig aan stemmen in vergelijking tot een voorkeursstem binnen een partij.

Twee weken geleden barstte de bom tussen Verveen en de rest van de fractie. Al langere tijd lag Verveen moeilijk binnen de D66-fractie omdat hij eigenzinnig, solistisch en zonder ruggespraak opereert. Een samenwerking was niet langer mogelijk na een kritisch interview in het AD. Daarin noemde Verveen zijn vijf fractiegenoten makke lammetjes en laakte een aantal partijstandpunten, zoals die over het nieuwe stadion voor Feyenoord.

Verveen vindt op zijn beurt dat hij op een ondemocratische manier op een zijspoor wordt gezet en ze hem eerder al binnen de fractie monddood hebben proberen te maken door fractiediscipline op te leggen.

In een D66-mail van september 2017 staat dat de fractie voortaan het standpunt volgt van de meerderheid. Aanleiding voor deze partijdiscipline is waarschijnlijk dat binnen de D66-fractie bij een aantal onderwerpen in de gemeenteraad verdeeld is gestemd. Het meest in het oog springende onderwerp waarbij dat gebeurde is het plan Feyenoord City en een nieuw stadion voor Feyenoord. Verveen heeft als enige D66-raadslid tegen het plan gestemd omdat hij de financiële risico’s voor de stad te groot vindt.

In Rotterdam maakt D66 deel uit van een coalitie met Leefbaar en CDA, en gedoogsteun van CU/SGP. Door een overstap van een Leefbaar-raadslid naar de oppositie verloor de coalitie van de zomer haar meerderheid in de gemeenteraad.