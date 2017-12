Deel dit artikel:











Berghuis: 'Het is op dit moment niet goed genoeg' Berghuis: 'het is op dit moment niet goed genoeg'

''Het gaat moeizaam,'' zegt Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis over het huidige spel van zijn ploeg na de 1-1 van woensdagavond tegen sc Heerenveen. ''Het is pijnlijk. Je komt uit een goede periode en dat is nu even weg.''

''We hebben nu te weinig creativiteit en diepte in het spel om tot kansen te komen. Dat was ook al zo tegen Vitesse,'' vervolgt Berghuis. Met zijn achtste goal van het seizoen zette hij zijn ploeg vijf minuten voor rust op voorsprong. Ruim een minuut later stond het echter alweer gelijk door een treffer van Henk Veerman.