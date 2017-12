Blijdorp: Voor het eerst in bijna 60 jaar zwarte neushoorngeboorte in aantocht

Het worden spannende dagen bij diergaarde Blijdorp. Voor het eerst in bijna zestig jaar wordt er in de dierentuin weer een zwarte neushoorn geboren. De Diergaarde heeft webcams geplaatst, zodat mensen thuis mee kunnen kijken.

Neushoorn Naima zit nu aan het einde van een zwangerschap van ruim vijftien maanden. Wanneer ze precies uitgerekend is, is volgens de diergaarde moeilijk te zeggen. Gezien het moment van de paring, is de bevalling waarschijnlijk in december of januari.

Blijdorp heeft nu twee webcams geplaatst in de kraamstal. De beelden zijn te zien via de website van Blijdorp .

Tweede neushoorn

De laatste keer dat er een zwarte neushoorn werd geboren in Blijdorp was in 1960. "Tot op de dag van vandaag is Laura de enige zwarte neushoorn die ooit in Nederland is geboren", schrijft Blijdorp.

Toen Laura volwassen werd, is ze verhuisd naar Dublin. Toen haar vader overleed, stopte Blijdorp met het houden van deze neushoornsoort.

In 2013 keerden de zwarte Neushoorns terug in Rotterdam. In de gerestaureerde Rivièrahal was plaats gemaakt voor Naima en Vungu. Later kwam daar nog een ouder vrouwtje bij, Wanda.

Naima en Vungu hadden volgens Blijdorp meteen een goede klik. "De paring verliep helemaal volgens het neushoornboekje", schrijft de dierentuin. "Neuzen tegen elkaar, imponeren door mest en urine te snuiven, gevolgd door een paring van maar liefst drie kwartier. Met succes!"