Rotterdamse CDA over komst PVV: dit is recept voor gedonder

De gevestigde politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad zijn behoorlijk negatief over de komst van de PVV. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Rijnmond langs lijsttrekkers.

De partij van Geert Wilders liet woensdagochtend weten definitief mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Donderdag presenteert Wilders de Rotterdamse lijsstrekker bij de Essalam Moskee.

Negatieve energie

'De versnippering op rechts' ziet Nourdin El Ouali van NIDA als een positieve bijkomstigheid. Meer mogelijkheden voor links vergroot, volgens El Ouali, de kans op een meer sociaal, duurzaam en inclusieve toekomst voor Rotterdam.

"Natuurlijk zal de PVV weer een hele lading onderbuik en negatieve energie met zich meebrengen, maar dat is de versnippering op rechts waard. We zijn wel wat gewend met Leefbaar."

Nog niet reageren

Leefbaar Rotterdam reageert voorlopig nog even niet op de aankondiging van de PVV. "Die partij roept al sinds 2015 dat ze meedoen met de verkiezingen", zegt een woordvoerder. "We hebben elke keer gereageerd. Laat ze nu eerst maar even de naam van de lijsttrekker bekend maken. Daarna geven we wel een reactie."

Haat en verdeeldheid

D66-lijsttrekker Said Kasmi is niet verbaasd dat Wilders zich dan toch definitief heeft gemeld voor de verkiezingen. Toch vindt hij dat de PVV 'niks te zoeken heeft in Rotterdam'. "De PVV heeft nog nooit iets gepresteerd, behalve haat en verdeeldheid zaaien."

Kasmi maakt zich bovendien zorgen over de bestuurbaarheid, omdat de stad al veel kleine partijen heeft. "Dat Wilders zetels gaat halen, is duidelijk. Maar nog meer partijen zorgt voor versplintering en daar wordt niemand beter van.

'Jammer voor Rotterdam'

Zijn PvdA-collega Barbara Kathmann noemt het 'jammer voor Rotterdam' dat Wilders zich nu ook mengt in de gemeentepolitiek.

"We hebben echte problemen als werkloosheid, armoede onder kinderen, onbetaalbare huizen. Dat Wilders morgen op de stoep van de Essalam Moskee zijn lijsttrekker bekendmaakt, laat alleen maar zien dat hij wil provoceren. Dat vind ik teleurstellend."

Gedonder

Ook CDA-lijsttrekker Sven de Lange staat naar eigen zeggen niet te springen om de PVV. "Dit is recept voor gedonder", laat hij woensdagmiddag weten.

"Ik sta voor fatsoen. Rotterdam is een stad van fatsoen en dat willen we zo houden. De PVV is meer van het ruzie maken. Dat brengt de Rotterdammer niet verder."

Polariseren

Over een ding zijn de lijsttrekkers het eens: met polariseren zijn problemen nog nooit opgelost. En dat is toch wat de PVV doet, vinden de partijen.

"Rotterdammers willen duidelijkheid, geen verdeeldheid", aldus de D66-voorman. "We hebben met 176 culturen in de stad laten zien dat we een mooie stad kunnen bouwen", zegt PvdA-lijsttrekker.

Polariseren brengt de stad niet verder. Het zal uitkomen op ouderwets roeptoeteren", zegt CDA'er De Langen.