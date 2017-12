Langenberg: excuses aan reizigers Hoekse Lijn

Wethouder Langenberg biedt de gebruikers van het openbaar vervoer zijn excuses aan voor de nieuwe vertraging van de oplevering van de Hoekse Lijn. Hij wil de reizigers tegemoet komen met een speciale regeling met goedkoper reizen.

"Het is opnieuw een forse vertraging", zegt Langenberg, "en dus is er langer sprake van vervangend vervoer. Maar een bus is geen metro én geen trein. Mensen gaan te laat op hun werk komen en dat betreur ik zeer."





90 miljoen



Ook lopen de kosten enorm op, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Het project gaat minimaal 25 tot 35 miljoen euro extra kosten. In het slechtste geval wordt de tegenvaller 90 miljoen.

Het nog niet duidelijk wie voor die extra kosten opdraait, maar omdat Rotterdam de leiding voerde over het project, is de kans groot dat de gemeente dat zelf is. De Rotterdamse gemeenteraad debatteert deze donderdag over de kwestie.

De Hoekse Lijn wordt omgebouwd van spoorlijn naar metrolijn. Het project moest in eerste instantie in september van dit jaar opgeleverd worden. Er waren onder meer problemen met de software voor de spoorwegbeveiliging. Ook bleken er op sommige plekken onverwacht kabels te liggen.

De oplevering werd eerst met vijf maanden uitgesteld. Nu is de opening opnieuw uitgesteld. In het slechtste geval zijn de werkzaamheden nu in het laatste kwartaal 2018 afgerond.

Projectleiding

Twee directeuren zijn inmiddels van het project gehaald, zegt Langenberg verder. "Zij hebben niet tijdig ingezien dat de tijdschema's niet op elkaar aansloten. Er is inmiddels een nieuwe algemeen directeur aangetrokken, die daar op gaat letten."

Aanpassingen

Wethouder Langenberg laat weten dat per 8 januari 2018 de dienstregeling opnieuw wordt aangepast. Er komen extra ritten van buslijnen 712. Buslijn 713 gaat eerder rijden. De dienstregeling van buslijn 156 wordt aangepast, zodat deze beter aansluit op de rest.

Volgens de wethouder probeert de RET met deze nieuwe dienstregeling zoveel mogelijk te voorkomen dat reizigers in te volle bussen moeten reizen of te maken hebben met aansluitproblemen. Drukte in de spits zijn wel moeilijk te voorkomen, zegt de wethouder.

Korting



Met de RET is afgesproken dat mensen die met de OV-chipkaart gebruik maken van het vervangend vervoer een korting krijgen van 50% op de ritprijs. Ook abonnementshouders krijgen met saldosparen een korting van 40 euro.

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag maakt geld vrij voor de maatregelen.