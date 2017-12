Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Gemeenteraad Rotterdam over Hoekse Lijn en gedwongen vertrek Verveen Gemeenteraad

In de Rotterdamse gemeenteraad geeft wethouder Pex Langenberg tekst en uitleg over de vertraging bij de oplevering van de Hoekse Lijn. Het project valt tientallen miljoenen euro's duurder uit. Ook gaat de metro pas in het laatste kwartaal van 2018 rijden.

De gemeenteraad begint met een verklaring van D66-raadslid Jos Verveen. Hij is uit de fractie gezet, maar hij weigert zijn zetel op te geven. Mogelijk start hij zijn eigen partij. Door het vertrek van Verveen heeft de coalitie geen meerderheid meer in de raad. Verslaggever Marion Keete twittert vanuit de Rotterdamse raadszaal: