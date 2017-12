Deel dit artikel:











LIVE: Heracles-Sparta (1-0) en later Ajax-Excelsior Excelsior en Sparta

Wie niets wil missen van Heracles Almelo - Sparta en Ajax - Excelsior zet zijn radio donderdagavond op Radio Rijnmond. In een extra lange uitzending zijn we live in Almelo en Amsterdam.

Om 18.30 uur trapt Sparta af tegen Heracles. Dennis Kranenburg zal het verslag verzorgen. Dennis van Eersel zal naar de Johan Cruijff Arena afreizen om je op de hoogte te houden van het duel van Excelsior met Ajax. De Kralingers beginnen om 20.45 uur. Walter Tempelman neemt de presentatie op zich. De uitzending begint om 18.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Radio Rijnmond Sport is te volgen via 93.4 FM, DAB+, Rijnmond App of website. LIVE: Heracles - Sparta (1-0) 6' 1-0 Dries Wuytens Opstelling Sparta: Kortsmit; Holst, Fischer, Breuer, Floranus; Sanusi, Duarte, Dougall, Goodwin; Mühren, Proschwitz