Ook DENK van de partij in Rotterdam

De politieke partij DENK doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Voorman Tunahan Kuzu heeft dat donderdagmorgen op de stoep van de Essalam Moskee in Feijenoord bekend gemaakt. Iets verderop presenteerde Geert Wilders zijn Rotterdamse PVV-lijsttrekker.

''DENK is het antwoord tegen de verrechtsing, verharding en verruwing en zal daarom ook in Rotterdam een boodschap van verbinding brengen'', aldus Kuzu. ''Met Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie, maar nu ook met de komst van de PVV, zal DENK keihard nodig zijn.''

''Veel Rotterdammers willen niet door deze partijen met extreem rechtse uitingen opgehitst worden. In Rotterdam leven mensen met verschillende nationaliteiten, geloven en gebruiken met elkaar, naast elkaar. Diversiteit is wat onze stad kenmerkt en krachtig maakt'', zegt Kuzu, die later met de naam van de lijsttrekker komt.

Volgens Kuzu worden Rotterdammers in de steek gelaten door het stadsbestuur. ''Voor de renovatie van de Coolsingel wordt 40 miljoen uitgetrokken, terwijl er even verderop mensen in de rij staan voor de voedselbank.''

DENK haalde bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart in Rotterdam ruim 25.000 stemmen. De partij was daarmee groter dan onder meer de PvdA en het CDA.