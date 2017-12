Hegedüs lijsttrekker PVV in Rotterdam

Deel dit artikel:











Géza Hegedüs is namens de PVV de lijsttrekker in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft partijleider Wilders bekend gemaakt. Hij deed dat donderdagochtend op straat, in de buurt van de Essalam moskee in Rotterdam-Zuid.

Hegedüs is militair geweest en heeft jarenlang een uitkering gehad, legde hij uit. Daarna is hij een eigen bedrijf gestart. Hegedüs heeft geen politieke achtergrond. Hij noemt het een 'fantastische kans' om 'Rotterdammers een stem te geven'. Een doelstelling voor het aantal zetels noemde hij niet. "Er moet een einde komen aan de islamisering", zegt Hegedüs, als hij omdraait om naar de Essalammoskee te wijzen. "Rotterdam moet weer van de Rotterdammers worden". De uitnodiging van imam Karrat om een kopje koffie te gaan drinken sloeg hij af. "Dit gebouw staat voor de islamisering van Rotterdam", ging Hegedüs verder. "Alle moskeeën in Rotterdam moeten dicht." Marjan Gonsalvez is de nummer twee op de lijst van de PVV. Zij heeft eerder namens Leefbaar Rotterdam in de politiek in IJsselmonde gezeten. Wilders vertelde bij de Essalam moskee dat hij later op de dag de overige kandidaat-raadsleden bekendmaakt. DENK

Dat de aanhang van DENK op de achtergrond stond toe te kijken vond Wilders geen probleem. "We zijn een democratisch land. Als we in het land van DENK zouden wezen zou je bij een demonstratie worden opgepakt. Hier is dat niet zo." Volgens Wilders zou het bij de gemeenteraadsverkiezingen ook wel eens een strijd kunnen worden tussen zijn partij en die van oud-raadslid Tunahan Kuzu. "Wordt dit de stad van DENK of kiezen we voor het Rotterdam voor de Rotterdammers." Concurrentiestrijd

De PVV gaat in Rotterdam de concurrentie aan met Leefbaar Rotterdam. Die partij, met dertien zetels de grootste in de Rotterdamse gemeenteraad, ging onlangs een samenwerking aan met het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Andere partijen in de gemeenteraad zijn vrij negatief over de komst van de PVV. Er wordt gewaarschuwd voor versnippering en de bestuurbaarheid van de stad zou worden bemoeilijkt. Wilders kondigde eerder aan dat hij in zestig gemeenten mee wil doen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de vorige editie kon alleen in Den Haag en Almere op de partij van Wilders gestemd worden.