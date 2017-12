Twijfels over Feyenoord City: 'Het ligt er al'

Voor Hans Fortuin, oud-voorzitter van Sportclub Feyenoord en aandeelhouder van Stadion Feyenoord, is het duidelijk: een nieuw stadion met gebiedsontwikkeling is overbodig. ''Het ligt er allemaal al'', stelt Fortuin.

Hij doelt op De Veranda, aan de overkant van het Maasgebouw voor De Kuip. ''Daar staat de grootste bioscoop van Nederland, er staan restaurants, grote sportwinkels en daar komt steeds meer bij. Dat is ook nog in ontwikkeling. Moet dan dan soms leeg komen te staan? Feyenoord City is echt niet nodig.''

Ook ziet Fortuin liever dat de huidige Kuip een voetbalstadion blijft. ''Een voetbalstadion is een voetbalstadion en anders breek je het af. Maar, we hebben al een prachtig stadion dat voor veel minder kosten gemoderniseerd en uitgebreid kan worden.''

