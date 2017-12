Dealende broers opgepakt in Rotterdam-West

De politie heeft in Rotterdam-West meerdere leden uit een familie opgepakt voor drugshandel. Er zijn acht verdachten opgepakt, onder wie drie broers. Een van hen zit al in de gevangenis.

Het onderzoek naar de familie loopt al sinds oktober. Bij het wijkteam van de politie was het vermoeden ontstaan dat de familie vanuit hun woning en twee andere panden in de buurt van de Schiedamseweg zich bezig hield met verdachte zaken.

Dat leidde tot een eerste inval op 4 december. Dinsdag volgde een tweede.

In een van de panden werden spullen gevonden waarmee drugs kunnen worden bereid. In een ander pand werd geld en een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden.

Ook werd de cel van een van de broers doorzocht. Daar lag een bolletje met harddrugs. De 28-jarige man, de oudste broer, zit vast voor een ander delict. De andere twee broers zijn 17 en 21 jaar oud.

Verder onderzoek

In het vervolgonderzoek kwam een 20-jarige Rotterdammer in beeld. Hij zette de handel van drugs voort vanuit een huis in Delfshaven.

Een van de arrestanten is een 17-jarige Rotterdamse. Ze werd aangehouden voor het beledigen van de politie.