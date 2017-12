Student Sierk wint Open Rotterdams Kampioenschap Gehaktballen Eten

De negende editie van het RTV Rijnmond Open Rotterdams Kampioenschap Gehaktballen Eten is gewonnen door Sierk uit Rotterdam.

Negenendertig kandidaten - achtendertig mannen en één vrouw - namen het tegen elkaar op in de Ballentent aan de Parkkade in Rotterdam. Lang bleef het spannend: Ton uit Dordrecht en Sierk uit Rotterdam gingen samen aan kop. Uiteindelijk kwam de 24-jarige student als winnaar uit de bus: hij wist achtenhalve gehaktbal weg te werken in een half uur tijd.

Tweesterrenchef Erik van Loo van het naastgelegen restaurant Parkheuvel keurde traditiegetrouw de eerste gehaktbal. De winnaar van dit jaar ontving uit handen van de bekende Rotterdammer Sander de Kramer zijn prijs: een lunch bij Parkheuvel.

Geen record

Het record van de winnaar van vorig jaar is met dit aantal niet verbroken. Tinus Nijdam wist toen meer dan negen gehaktballen op te eten. Hij moest dit jaar verstek laten gaan vanwege gezondheidsredenen, maar was wel aanwezig om de strijd van dit jaar mee te maken.

Goed doel

De zelfde hoeveelheid ballen die vandaag wordt gegeten door de kandidaten tijdens de wedstrijd, wordt ook gedoneerd aan de daklozenopvang in de Pauluskerk.

Kijk hier de wedstrijd terug: