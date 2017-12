Deel dit artikel:











Stuur eenzame ouderen een kerstkaart via Wakker@Rijnmond.nl Stuur eenzame ouderen een kerstkaart via Wakker

Kerst wordt veelal gevierd met dierbaren, maar helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. In Nederland is één op de vier ouderen eenzaam. Ruim 200.000 van deze senioren brengen de feestdagen in hun eentje door.

Door deze mensen kaartje te sturen, kun je zelf ook een bijdrage leveren in de strijd tegen eenzaamheid. Een vriendelijke kerstkaart ontvangen, betekent namelijk heel veel voor hen. Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL organiseren daarom samen een kerstkaartenactie. Basisscholen, verspreid over het hele land, doen massaal mee aan deze actie. Zo ook de Koningin Wilhelminaschool in Rotterdam. Alle leerlingen schrijven hier minstens één kaartje. Lieve opa of oma

Concreet betekent dit dat de school in totaal 165 eenzame ouderen opvrolijkt. ‘’Wij hebben allemaal een lieve opa of oma waar wij thuis komen met kerst, maar er zijn genoeg ouderen die dat niet hebben. Dus we doen dit graag’’, vertelt juffrouw Frida van groep 7. Concreet betekent dit dat de school in totaal 165 eenzame ouderen opvrolijkt. ‘’Wij hebben allemaal een lieve opa of oma waar wij thuis komen met kerst, maar er zijn genoeg ouderen die dat niet hebben. Dus we doen dit graag’’, vertelt juffrouw Frida van groep 7. Een leerling uit groep 7 citeert vol trots de mooie kerstwens op zijn kaart: ‘’Lieve meneer/mevrouw, Ik stuur u mijn wensen en ik hoop dat u met dit kaartje heel blij zal zijn. Ik hoop dat u een leuk kerstfeest zal hebben en een gelukkig nieuwjaar’’ Kaarten

Een trouwe luisteraar van Rijnmond vindt deze actie van het Ouderenfonds zo goed, dat hij 200 kaarten heeft gedoneerd. Wij roepen onze luisteraars dan ook op om hun boodschap voor een eenzame oudere door te mailen naar Wakker@Rijnmond.nl Een trouwe luisteraar van Rijnmond vindt deze actie van het Ouderenfonds zo goed, dat hij 200 kaarten heeft gedoneerd. Wij roepen onze luisteraars dan ook op om hun boodschap voor een eenzame oudere door te mailen naar Wakker@Rijnmond.nl Sidekick Laurence zal vrijdagmorgen tussen 06:00 en 10:00 uur deze boodschappen op de kaarten schrijven. Hierna worden ze doorgestuurd naar het Ouderenfonds, die zorgt dat de kaarten goed terecht komen.