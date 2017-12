Negen jaar cel en tbs voor moord Vlaardingen

De moord op Jeffrey Macintosh uit Vlaardingen is bestraft met 9 jaar cel en tbs. Volgens de rechter is zijn ex-vrouw, een 28-jarige Rotterdamse, de dader.

De moord is in september 2013 gepleegd in de toenmalige woning van de vrouw in Vlaardingen. In haar ogen was Macintosh verantwoordelijk voor de uithuisplaatsing van hun zoontje.

De vrouw had alles ontkend. Maar de rechter wijst erop dat zij tegen haar broer had verteld dat zij Jeffrey Macintosh ging vermoorden. Ze had speciaal daarvoor een wapen aangeschaft en dat aan haar broer laten zien.

Volgens de rechter lijdt de verdachte al jaren aan psychische stoornissen en moet zij daarom later naar een tbs-kliniek.