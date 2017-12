Deel dit artikel:











'Oorzaak vissterfte Maassluis niet te achterhalen' Dode vissen Maassluis. Foto: Handhaver Delfland

De oorzaak van de vissterfte in Maassluis, begin oktober, zal waarschijnlijk nooit worden achterhaald. Er was sprake van zuurstofgebrek in de Zuid- en Noordvliet en daardoor zijn de vissen gestikt. Maar wat dat heeft veroorzaakt zal altijd onduidelijk blijven.

Waarschijnlijk gaat het om een samenloop van omstandigheden, volgens de gemeente. Informatie over de bron en de verspreiding valt door het hoogheemraadschap niet te herleiden. Er gingen geruchten dat er iets geloosd zou zijn in het water. De gemeente heeft camerabeelden bekeken van winkeliers uit het centrum, maar daar zijn geen lozingen op te zien. Ook werd gesproken over vervuild bluswater dat gebruikt is in Maasland, maar volgens het hoogheemraadschap is dat onwaarschijnlijk. Ook is het niet waarschijnlijk dat er water uit het riool is gelekt.