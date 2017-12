Weer opgraving in kader van insulinemoorden

Op de begraafplaats in Heerjansdam is een lichaam opgegraven. Het gaat om een mogelijk slachtoffer van de insulinemoorden. Verdachte is de zaak is een 21-jarige Rotterdammer.

Het is de tweede keer dat er een lichaam van een overledene van een begraafplaats wordt opgegraven. Eerder gebeurde dat al in Puttershoek. Toen ging het om een voormalig cliënt van 't Huys te Hoecke.

Een woordvoerder van het Openbare Ministerie sluit niet uit dat er nog vaker een slachtoffer wordt opgegraven. De lichamen worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.

Rahiied A is verdachte in vijftien zaken, waarvan zeven met dodelijke afloop. Zijn slachtoffers woonden in tehuizen, waar de Rotterdammer verzorger was. Hij zou de mensen met een hoge dosis insuline om het leven hebben gebracht of hebben geprobeerd te vermoorden.

Het slachtoffer dat donderdag is opgegraven komt mogelijk uit een tehuis in Ridderkerk (de Riederborgh of het Jasmijnhuis) of een tehuis van Humanitas in Rotterdam.