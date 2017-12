Deel dit artikel:











Waterweggemeenten woest over vertraging Hoekse Lijn De metro van de Hoekse Lijn

De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn meer dan teleurgesteld in de gemeente Rotterdam over de vertraging in de oplevering van de Hoekse Lijn. Volgens de gemeenten is er geen openheid van zaken gegeven en is foute informatie verspreid.

Er was de gemeenten toegezegd dat het nieuwe lightrailproject af zou zijn, maar dat bleek niet zo te zijn. Er zijn de afgelopen maanden meerdere overlegmomenten geweest met de gemeente Rotterdam. Daar is de nieuwe vertraging nooit ter sprake gebracht. De nieuwe vertraging is volgens de gemeente Maassluis heel vervelend nieuws voor forenzende inwoners en ook voor ondernemingen. Ook Vlaardingen zegt dat de gedupeerde reizigers het belangrijkste aandachtspunt. De drie gemeenten beraden zich op verdere eisen die ze stellen aan de Metropoolregio om verdere vertragingen te voorkomen. Wethouder Langenberg heeft zijn excuses aangeboden voor de vertraging en de overschrijding van het budget.

