Enkelband tegen alcohol blijkt succesvol

Justitie breidt een Rotterdams experiment met de alcoholmeter uit. Voor de proef dragen 23 mensen met een alcoholverbod een enkelband. De band meet de hoeveelheid alcohol in het bloed en geeft het resultaat door aan de reclassering.

Uit de proef blijkt dat de mensen zich bewuster zijn van hun alcoholgebruik en de effecten op hun omgeving. De pilot startte in januari in Rotterdam en Oost-Nederland als alternatief om mensen met een alcoholverbod te monitoren. Zij moeten nu nog twee keer per week naar de reclassering om urine in te leveren.

In januari wordt de pilot met een jaar verlengd. In de twee regio's mogen dan ook mensen deelnemen die geen alcoholverbod hebben, maar onder toezicht van de reclassering staan vanwege alcoholgebruik.

Als de pilot ook na deze uitbreiding succesvol blijkt, willen de betrokken instanties de alcoholmeter bij wet invoeren. Bij de proef zijn Stichting Verslavingsreclassering GGZ, het OM en het Ministerie van Justitie en Veiligheid betrokken.