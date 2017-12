Chris Natuurlijk 16 december: Ode aan de boomgaard

Ode aan de boomgaard en andere verhalen uit het boek 10 jaar Villa Augustus, Natuur als misverstand en een vegan kerstdiner in Chris Natuurlijk.





Tien jaar wel en wee van een hotel met tuin

Villa Augustus bestaat 10 jaar en viert dat met een boek over het wel en wee van het hotel, restaurant en markt met (moes)tuin aan het Wantij in Dordrecht.Dorine de Vos geeft Chris Natuurlijk een rondleiding die eindigt in de boomgaard, een bijzondere plek in de tuin. Het boek brengt een ode aan deze boomgaard

Artists in Villa Augustus

Dichter Myrte Leffring vertelt over de gasten en medewerkers die zij heeft geïnterviewd voor het boek 10 jaar Villa Augustus en over haar tijd als Queen of the Secret Garden. Een "Queen" mag in ruil voor "iets" (een tekening, een foto, een verhaal of gedicht) logeren in de geheime tuinkamer.

Vegan kerstdiner in Rotterdams Werelderfgoed

De Rotterdamse chef-kok Friedjof Kempenaar is druk bezig met de voorbereidingen voor zijn feestelijke vegan kerstdiner op 23 en 24 december in de Van Nelle Fabriek. Na eerdere edities van zijn Vegan Pop-up -restaurant in Utrecht, Den Haag en Amsterdam, is de Rotterdamse chef-kok terug in zijn thuisstad. Wat serveert hij zijn gasten in het tijdelijke restaurant in het Werelderfgoed-monument Van Nelle? In Chris Natuurlijk licht hij een tipje van de sluier op.

Natuur als misvertand, Thoreau op Tiengemeten

Jelle Reumer bracht in 2016 zes weken door op het eiland Tiengemeten als writer-in-nature. Hij trad daarmee in de voetsporen van de natuurfilosoof- en schrijver Henry David Thoreau, die zich tweehonderd jaar eerder afzonderde in een hutje bij Concord, Massachusetts. In het boek Natuur als misverstand , doet Reumer verslag van zijn eenzame verblijf op het natuureiland. Reumer is te gast in Chris Natuurlijk om te vertellen over dat boek, waarin ook essays van andere schrijvers over natuur en Thoreau zijn te lezen.

