Deel dit artikel:











Woningovervallers dringen slaapkamer vrouw binnen sperwerlaan_03 sperwerlaan_02 sperwerlaan_01

Een alleenstaande 70-jarige vrouw ligt na iets na middernacht in bed tv te kijken. De kat is nog buiten en de deur staat op een kier. En dan staan er opeens twee mannen in haar kamer...