Museum Boijmans Van Beuningen zeker drie jaar dicht voor renovatie

De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat tussen de 110 miljoen en 150 miljoen euro kosten. Ook moet het gebouw daarvoor drie tot vier jaar dicht. Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De opknapbeurt is door het Rotterdamse stadsbestuur al tien jaar uitgesteld. Maar renovatie van het pand is hard nodig, omdat er asbest in zit en het niet meer voldoet aan de regels voor brandveiligheid.

Afgelopen zomer schreef burgemeester Aboutaleb dat sluiting voor het museum dreigt, als niet snel wordt begonnen met renoveren. Zo slecht is het museum er bouwkundig aan toe.

De nieuwe gemeenteraad moet in het 2018 een besluit nemen over de renovatie