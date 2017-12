Deel dit artikel:











Brand op recreatiepark Hoek van Holland Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een recreatiewoning op een park aan de Wierstraat in Hoek van Holland is kort voor 18:00 uur brand uitgebroken. De brandweer heeft met meerdere wagens naar het recreatiepark gestuurd.

De plek van de brand is moeilijk te bereiken. Er staan veel andere huisjes. Daarom is een hoogwerker ingezet om de brand te bestrijden. Een woordvoerder van de brandweer zei rond 18:30 uur dat de brand onder controle lijkt. Er was gevaar dat het vuur zou overslaan naar huisjes.