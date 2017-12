Deel dit artikel:











Disney On Ice weer in Rotterdam

Disney On Ice is weer in Rotterdam. Meer dan veertig schaatsers brengen dit weekend een sprookjesachtige ijsshow in Ahoy in Rotterdam.

Met dit reizende ijscircus reist ook een schaatsenslijper mee. Want al die schaatsers hebben zo hun eigen eisen over hoe scherp of bot hun ijzers moeten zijn. "Het is een bont gezelschap van schaatsers, decorbouwers en choreografen", zegt Benita Williams, een van de schaatssters in de show. "We hebben schaatsers uit Amerika, Hongarije, Rusland en nog veel meer landen uit de hele wereld." De show reist de hele winter door Europa. De shows in Rotterdam zijn de eerste die Disney in Nederland doet dit jaar. Tot en met zondag worden in totaal zeven voorstellingen opgevoerd.