Raadsonderzoek naar debacle Hoekse Lijn

De Rotterdamse gemeenteraad gaat onderzoek doen naar de door problemen geteisterde Hoekse Lijn. Via een motie hebben alle partijen ingestemd met een raadsonderzoek naar de blunderlijn. De conclusies daarvan moeten nog besproken worden vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: "De onderste steen moet boven in dit miljoenendebacle en daarvoor is een mini-enquête essentieel."

De ombouw van trein naar metro op de Hoekse Lijn loopt een een flinke vertraging op van een jaar en de kosten worden mogelijk met 90 miljoen euro overschreden. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg bekend moeten maken. De gemeente Rotterdam is aanvoerder in het project en daar ligt ook de grootste verantwoordelijkheid.

Gezien de grote gevolgen van de uitloop is het belangrijk dat de gemeenteraad zelfstandig betrokkenen kan horen om hier lering uit te trekken.

Rotterdamse raadsleden reageren met verbijstering op de grote problemen en vertraging bij de Hoekse Lijn waarbij niet op tijd lijkt ingegrepen. "Stuitend" zegt PvdA-raadslid Barbara Kathmann. "Geklungel van de bovenste plank", aldus GroenLinks-raadslid Arno Bonte.

Kritiek

De verantwoordelijkheid van de Rotterdamse wethouder staat openlijk ter discussie. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: "Wat heeft de wethouder gedaan om zich actief, scherp en volledig te informeren en bij te sturen?"

Ook coalitiepartner Leefbaar Rotterdam is kritisch op de wethouder. Leefbaar-raadslid Luuk Wilson: "Hoe is het mogelijk dat er geen sturing en geen planning is? Bizar."

De wethouder verdedigt zich dat hij onvolledig is geïnformeerd en dat hij ervan uit ging dat de projectleiding alles goed had geregeld. De oppositie vindt dit een zwaktebod. SP-raadslid Leo de Kleijn valt over de opmerking van de wethouder: "Nee, je mag als het om zoveel geld gaat er nooit vanuit gaan dat het goed geregeld is. Dan moet je doorvragen en doorvragen en dat heeft u niet gedaan."

Het college van burgemeester en wethouders laat ook grondig onderzoeken wat er allemaal fout is gegaan bij de Hoekse Lijn. Het raadsonderzoek moet op 22 februari 2018 besproken worden in de raad.

Compensatie

De Rotterdamse gemeenteraad verlangt ook dat het tijdelijke busvervoer voor de bewoners van Hoek van Holland, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen comfortabeler, sneller en betrouwbaar wordt zo lang de nieuwe metro nog niet rijdt.

Voor de ondernemers in Hoek van Holland die tijdens het komende strandseizoen gedupeerd worden wil de raad ook compensatie. Wethouder Langenberg heeft toegezegd spoedig met ze in gesprek te gaan.