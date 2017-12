Zure nederlaag voor Sparta in vermakelijk duel

Sparta heeft donderdag aan de zeer boeiende confrontatie tegen Heracles Almelo geen punten overgehouden. De Kasteelclub ging in de slotfase met 3-2 onderuit tegen de middenmoter. Na deze nederlaag blijft de ploeg van trainer Alex Pastoor op de zeventiende plaats steken op elf punten uit vijf wedstrijden.

De Rotterdammers begonnen met aanvallende intenties aan het duel in Overijssel. Robert Mühren was in de tweede minuut een paar keer gevaarlijk voor het doel van Heracles-doelman Bram Castro, maar de gehuurde spits van de Belgische club Zulte Waregem trof geen doel. Dries Wuytens deed dat vier minuten later wel. Hij kopte een vrije trap van Bradley Kuwas raak (1-0).

Het vroege tegendoelpunt was een ontgoocheling voor Sparta, maar de ploeg uit Spangen was niet veel later weer gevaarlijk via Mühren. Zijn schot werd wederom gekeerd door Castro. In een levendige beginfase moest Sparta-keeper Roy Kortsmit reddend optreden bij een kopbal van Vincent Vermeij. De eerste helft ging op en neer. Halverwege de eerste helft was Heracles de betere partij, met onder andere een goede kans voor Joey Pelupessy. De middenvelder faalde echter één op één met Kortsmit. Sparta kroop in de slotfase diverse keren uit haar schulp, zonder resultaat.

Tweede helft: hoge amusementswaarde

Sparta kwam furieus uit de kleedkamer voor de tweede helft. Nick Proschwitz, die de laatste weken de voorkeur krijgt in de spits, zette met zijn doelpunt de bordjes weer in evenwicht (1-1). Het scheelde niet veel, of de Rotterdammers namen na deze goal van de Duitse aanvaller de voorsprong. Craig Goodwin, Loris Brogno, Deroy Duarte en Mühren kregen goede kansen om de 1-2 op het scorebord te zetten. Zij lieten dat echter na.

De wedstrijd lag helemaal open en beide teams kregen goede kansen. Het publiek in het Polman Stadion kreeg een aantrekkelijk duel voorgeschoteld. Ondanks het veld- en kansenoverwicht van Sparta kwam de thuisploeg in de 74e minuut op voorsprong via Reuven Niemeijer, die alle ruimte had om de 2-1 te scoren. Heracles kon alleen niet lang van deze voorsprong genieten, want Proschwitz maakte twee minuten na het doelpunt van Niemeijer op knappe wijze de 2-2. Uit een moeilijke hoek kopte de spits de bal achter Castro.

In het laatste kwartier van het duel gingen beide teams voor de winst. Uiteindelijk trok Heracles aan het langste eind. Vincent Vermeij scoorde in de laatste minuut van de officiële speeltijd de winnende 3-2. Door dat doelpunt hield Sparta een stevige kater over aan het duel tegen de zwart-witten uit Overijssel.

Heracles - Sparta 3-2 (1-0)

6' 1-0 Dries Wuytens

46' 1-1 Nick Proschwitz

74' 2-1 Reuven Niemeijer

76' 2-2 Nick Proschwitz

90' 3-2 Vincent Vermeij

Opstelling Sparta: Kortsmit; Holst, Fischer, Breuer (78' Spierings), Floranus; Sanusi (46' Brogno), Duarte, Dougall, Goodwin (83' Alhaft); Mühren, Proschwitz