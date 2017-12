Deel dit artikel:











Personeel Bakkersland legt werk neer

Bakkers in vier bakkerijen van Bakkersland zijn sinds donderdagmiddag bezig aan een 24 uursstaking. Het gaat in onze regio om zo'n veertig stakers in de vestiging Rotterdam en twintig in Ridderkerk. Ze willen meer loon en meer inspraak over hun werktijden.

Vakbond FNV had de werkgevers eerder deze maand een ultimatum gesteld. De bond wil meer loon dan de 3,75 procent over twee jaar die werkgevers in november met vakbond CNV afspraken. "Onze eis ligt op 2,25 procent per 1 oktober 2016 en 2,25 procent per 1 oktober 2017'', verklaart FNV-bestuurder Leo van Beekum. De bij de FNV aangesloten bakkers willen ook niet zomaar naar huis gestuurd kunnen worden zonder loon als er niet genoeg werk is. FNV heeft ongeveer acht keer zoveel leden in de bakkerssector als CNV. Er werken in totaal zo'n 38.000 mensen in de branche. Omdat niet alle medewerkers meedoen aan de actie, komen broodleveringen aan winkels volgens de bond niet in gevaar.