Donderdag in Bureau Rijnmond: 70-jarige vrouw overvallen

Donderdag in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, aandacht voor de overval op een alleenwonende vrouw van 70 jaar, de mishandeling van een medewerkster van een wedkantoor en beelden van een uit de hand gelopen verkeersruzie.

De beelden die worden getoond van de overvaller zijn gemaakt bij een pinautomaat van de ABN AMRO op de Loper in Vlaardingen, maar de overval vond plaats in een woning aan de Sperwerlaan. Daar werd een 70-jarige, alleenwonende dame overvallen door twee mannen. Zij werd vastgebonden en beroofd van geld en sieraden.

Wedkantoor

Daarnaast zijn er goede beelden van een man die een medewerkster van een wedkantoor aan de Chris Bennekerslaan in Rotterdam ernstig mishandelde. De reden was dat zij een onleesbaar lot weigerde dat was meegewassen met de kleding.

Verkeersruzie

Verder zitten in de uitzending beelden van een mishandeling na een verkeersruzie aan de Nieuwstraat in Rotterdam en een rip deal aan de Baljuwstraat in Rotterdam.

​

Ernstige mishandeling

Tot slot worden getuigen gezocht voor een ernstige mishandeling in Vlaardingen, waarbij een 64-jarige vrouw is overleden.