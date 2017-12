Pastoor na Heracles-Sparta: 'Teleurstelling is heel groot'

Na afloop van Heracles Almelo-Sparta (3-2) baalde Alex Pastoor flink van de late nederlaag van zijn ploeg. De coach van de Rotterdammers was vooral te spreken over de tweede helft van de ploeg uit Spangen. "Dit is iets waar we al een tijdje over hebben. Kansen creëren is één, maar die afmaken is datgene waar het om draait. Dat hebben we niet gedaan", aldus Pastoor.

"De teleurstelling is heel groot. Dat komt door het tijdstip van de tegengoal (de 3-2 van Vincent Vermeij, red.), maar ook door het wedstrijdverloop. We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd naar ons toe te keren. Dat geldt voor het spel, creëren van kansen en scoren. Ik denk dat we daar vrij goed in geslaagd zijn. Maar we verliezen wel", was de eerste reactie van Pastoor tegenover RTV Rijnmond. "We hadden moeite met de spelopvatting van Heracles. Counters, zoals de 3-2, kunnen we onszelf aanrekenen. Ik vond dat we naïef verdedigden op het middenveld. Daar betalen we de prijs voor."

Sparta is met dertien treffers de minst scorende ploeg van de eredivisie, terwijl de Rotterdammers wel kansen creëren. "We moeten er nu voor zorgen dat we op deze manier de kansen bij elkaar blijven voetballen. We zullen aan dat naïeve verdedigen snel moeten leren", concludeerde de oefenmeester van de club uit Rotterdam-West. Pastoor speelt met zijn ploeg zondagmiddag de stadsderby tegen Feyenoord. "Met de uitslag van vanavond kunnen we zondag niks meer mee, maar met het spel wel."