Luiten weer golfer van het jaar Joost Luiten

Joost Luiten is in Huis ter Duin gekozen tot de beste golfer van Nederland. De Rotterdammer behaalde deze eretitel van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) voor de achtste keer in zijn carrière. Anne van Dam uit Arnhem won bij de vrouwen.

Luiten heeft niet zijn sterkste jaar achter de rug. Zijn laatste zege was het KLM Open van 2016. Dit jaar pakte de Rotterdammer het beste resultaat op het Andalucia Valderrama Masters. Hij werd tweede in Spanje. In totaal golfte Luiten het afgelopen jaar € 1.058.278 bij elkaar in 26 toernooien. Hij is de nummer 85 op de wereldranglijst.