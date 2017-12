Deel dit artikel:











Rotterdam-Noord opnieuw kort zonder stroom De Statenweg woensdag tijdens de grote stroomstoring

Voor de tweede keer in een etmaal is de stroom korte tijd uitgevallen in Rotterdam-Noord. Volgens netbeheerder Stedin viel donderdag rond 22:12 uur de spanning weg bij ruim 2100 aansluitingen.

Het ging om het gebied rond de Bergselaan, Schieweg en Stadhoudersweg, aldus een woordvoerster van Stedin. Rond 22:57 uur had iedereen weer stroom. De stroomstoring van woensdag was een stuk groter. Toen zaten bijna 30 duizend aansluitingen anderhalf uur zonder elektriciteit. De storing was ook dit keer het gevolg van problemen bij het middenspanningsstation aan de Vlaggemanstraat. Woensdag gingen het volgens Stedin om een defecte kabel in de buurt van het gebouw. Dit keer zat het probleem in een installatie in het station zelf.