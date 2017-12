Protestactie in Rotterdam tegen Jeruzalem-plannen Trump

De actie in Den Haag dinsdag. Foto: Bart Maat (ANP)

Het Palestina Komitee Rotterdam organiseert zaterdag op het Binnenwegplein in Rotterdam een protestbijeenkomst tegen de Jeruzalem-plannen van de Amerikaanse president Trump.

Meerdere sprekers gaan het hebben over de status van de heilige stad en de omstreden kolonisatie van Palestina. Afgelopen dinsdag was er ook al een protest tegen de omstreden Amerikaanse plannen in Den Haag door enkele honderden demonstranten.

Trump maakte onlangs bekend dat de Verenigde Staten Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël. Bovendien moet de ambassade er naar toe worden verplaatst. Palestijnen en moslims in andere landen zijn daar fel op tegen. Ook de Palestijnen zien Jeruzalem als hun hoofdstad.

Islamitische landen hebben woensdag op hun buurt tijdens een topconferentie in Istanbul Oost-Jeruzalem tot hoofdstad van Palestina verklaard. Ze roepen de rest van de wereld op dat ook te doen. Ze stellen dat de Verenigde Staten niet langer als bemiddelaar kunnen optreden in het vredesproces tussen Palestina en Israël.

Het protest in Rotterdam begint zaterdag om 13:30 uur en duurt ongeveer twee uur.