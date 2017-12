Deel dit artikel:











Lichtkunstfestival Schiedam geopend De Verbinding - Bart Ensing Lichtspoor - Yvon Fietskerk - Erik Groen

In Schiedam is donderdagavond het Winterlicht Festival van start gegaan. In het Julianapark zijn lichtkunstwerken van twintig kunstenaars te zien.

Een van de werken is van Bart Ensing. Hij spande ruim driehonderd draden van de takken van een boom naar de grond. De lijnen worden in het donker paars uitgelicht. "Ik wil proberen om mensen anders naar bomen te laten kijken", aldus de kunstenaar. De kunstwerken zijn tot en met zaterdag 16 december te zien.