Expositie omgekomen persfotograaf in Kunsthal

De Kunsthal in Rotterdam presenteert vanaf zaterdag het werk van Jeroen Oerlemans. De persfotograaf werd vorig jaar oktober in de Libische stad Sirte gedood door een sluipschutter van IS. Oerlemans' weduwe stelde de tentoonstelling samen.

Oerlemans (1970) werkte veel in crisisgebieden. Hij reisde regelmatig af naar Afghanistan, Libië en Irak. Hij gaf oorlog, natuurgeweld, honger of de vluchtelingenstroom een gezicht. Thuis in Amsterdam, bij zijn gezin, werkte hij hoofdzakelijk aan portretopdrachten.

Zijn vrouw Boes Hogewind heeft in de tentoonstelling de nadruk gelegd op Oerlemans’ journalistieke werk om daarmee het belang van onafhankelijke berichtgeving te benadrukken. Van de honger in Tsjaad (2004) als gevolg van etnische zuiveringen en de verwoestende aardbeving in Port-au-Prince (2010) tot de onlusten die uitbraken na de val van Khadaffi (2011) in Libië.

Oerlemans is in 2008, 2010 en 2011 onderscheiden met een eerste prijs in de buitenland-categorie van de Zilveren Camera. De tentoonstelling duurt tot en met 4 maart.



Foto’s: Jeroen Oerlemans: Libanon, Tyre (Sur), 26 juli 2006; Griekenland, Nea Vyssa, 19 november 2010; Haïti, Port-au-Prince, 18 januari 2010.