Excelsior onderuit in Amsterdam

Excelsior kon donderdag niet stunten in de uitwedstrijd tegen Ajax. De Rotterdammers verloren met 2-1 in Amsterdam. Het team van trainer Mitchell van der Gaag staat na deze nederlaag twaalfde met zeventien punten uit zestien duels.

De speelwijze van de Kralingers werd al snel duidelijk: het systeem compact houden en gokken op de counter. Ajax leek moeite te hebben met de manier waarop Excelsior voor de dag kwam. Het tempo van de Amsterdammers was laag en de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kwam daardoor weinig in de verdrukking. De thuisploeg maakte wel het eerste doelpunt van de wedstrijd. Op aangegeven van David Neres scoorde Siem de Jong de 1-0 voor Ajax.

Na dit doelpunt liet de Amsterdamse club het na om de score verder uit te breiden. Uiteindelijk kwam Excelsior op gelijke hoogte. In de veertigste minuut mocht Anouar Hadouir rond het zestienmetergebied van Ajax aanleggen voor een vrije trap. André Onana kon de goede poging van de Kralingse speler nog keren, echter was Mike van Duinen als de kippen erbij om de rebound binnen te tikken (1-1). In de resterende minuten van de eerste helft hield Excelsior stand tegen Ajax.

Fatale handsbal

De Amsterdamse ploeg kwam na de rust fel uit de kleedkamer en kreeg via Siem de Jong (vrije trap op de paal) en Joël Veltman (kopbal) twee goede kansen. Excelsior hield slechts kort stand, want Hicham Faik maakte onnodig hands in zijn eigen zestienmetergebied. Scheidsrechter Ed Janssen kon niet anders dan Ajax een strafschop toekennen. Kasper Dolberg zette de terechte penalty vervolgens in een doelpunt om (2-1).

Na dit doelpunt duurde het tot tien minuten voor tijd dat Excelsior enigszins risico durfde te nemen. De Kralingers waren in de 83e minuut dichtbij de gelijkmaker, maar de ingevallen Ali Messaoud kon zijn kopbal niet op het Amsterdamse doel richten. Veltman raakte de bal nog aan, waardoor hij de situatie van Ajax redde. Vier minuten voor tijd mocht Hakim Ziyech aannemen voor een vrije trap. Hij schoot de bal door de opengespleten muur achter Excelsior-doelman Theo Zwarthoed, waardoor de wedstrijd was beslist (3-1).

Ajax - Excelsior 3-1 (1-1)

23' 1-0 Siem de Jong

40' 1-1 Mike van Duinen

57' 2-1 Kasper Dolberg (penalty)

86' 3-1 Hakim Ziyech

Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Fortes, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Vermeulen (73' Messaoud), Koolwijk (90+2' Haspolat); Caenepeel, Van Duinen, Hadouir (73' El Azzouzi)