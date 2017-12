Van Nelle-fabriek komt in buitenlandse handen

De Van Nelle-fabriek in Rotterdam krijgt een nieuwe eigenaar. Een buitenlandse belegger koopt het pand van de vennootschap die het nu in handen heeft. De overdracht is eind januari. Dat bevestigt directeur Roger Meertens.

Hoeveel geld met de transactie is gemoeid, wordt niet bekend gemaakt. De voormalige koffie, thee en tabakfabriek stond te koop sinds begin 2016.

Commanditaire vennootschap CV Van Nelle Ontwerpfabriek kocht het complex in september 2000 voor 116 miljoen gulden (52,7 miljoen euro). Een groot deel van dit bedrag is destijds geïnvesteerd in het opknappen van de oude fabriek uit 1930.

Juist de slimme, maar ingewikkelde financiering middels een commanditaire vennootschap is een van de redenen voor de verkoop.

Opknapbeurt



Daarnaast moet er nóg een kleine veertig miljoen voor de volgende opknapbeurt op tafel komen. "Dat weet de koper", zegt Roger Meertens. "We zijn lang met deze transactie bezig geweest. Voor de huurders verandert er niets. Ik neem aan dat de nieuwe eigenaar zijn plan trekt."

In de Van Nelle-fabriek zitten 85 huurders. Dat betekent een bezetting van 70 procent. In het pand is plaats voor zo’n 110 huurders.

Moordend

Volgens de directeur is de concurrentie op de Rotterdamse kantoormarkt moordend. "Er is gewoon te veel nieuwbouw geweest. Er staat te veel leeg. Kijk naar Brainpark. Daarnaast willen bedrijven niet langer meerjarige contracten afsluiten. Daarom blijft het verloop groot."

Meertens kijkt met plezier terug op bijna twintig jaar Rotterdam. "Het is een mooi project. De Van Nelle-fabriek is met name geschikt voor huurders uit de creatieve sector."