Kapperszaak omgetoverd tot winterwonderland

De etalage van Kapsalon Botermans aan de Nieuwe Binneweg in Rotterdam trekt deze dagen veel bekijks. De vitrine is door kapper Eugene omgetoverd tot een Winterwonderland van zeven verdiepingen. "Ik heb er zo'n zes weken aan geknutseld."

Een sneeuwman ligt te slapen, bij de chocoladefabriek rollen de bonbons van de band en op de piste glijden ski's naar beneden. Het kerstdorp zit vol clichés, maar brengt de kerstsfeer naar de kapperszaak.

Botermans: "Zo'n dorpje heeft gewoon een fijne uitstraling, een nostalgisch gevoel."

De Rotterdamse kapper heeft de collectie huisjes, poppetjes en kerstspullen in tien jaar tijd bij elkaar gespaard. Het spektakelstuk levert veel positieve reacties op. "Mensen vragen of ze binnen mogen komen kijken, foto's mogen maken. Natuurlijk mag dat, daar is het voor!"