Rozenburgse brandweerman over DSM-ramp: "13 december is nooit meer hetzelfde geweest"

Het duurde 26 jaar voordat ze de moed op konden brengen om over de dodelijke explosies en brand bij DSM in de Botlek te praten. Brandweerlieden Tom Vooijs en Piet van Baalen uit Rozenburg waren toen als een van de eersten aanwezig op het rampterrein.

De explosie van twee tanks op het terrein kostte in 1991 aan zeven mensen het leven. Zes van hen waren op slag dood. Een zevende slachtoffer overleed maanden later aan zijn verwondingen.

Tom Vooijs en Piet van Baalen kwamen als lid van de vrijwillige brandweer snel na de ontploffingen op het terrein en troffen daar een chaos aan. "De medewerkers van DSM wisten op dat moment nog niet waar ze mee geconfronteerd werden", zegt Van Baalen. "Er waren op diverse plekken branden. Niet alleen de geëxplodeerde tanks, maar ook opslagstations die in brand stonden."

"Vanaf het begin af aan was duidelijk dat er slachtoffers waren gevallen. Wij zagen tijdens de werkzaamheden de restanten van de slachtoffers."

Verwerking



13 december is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest voor de brandweerlieden. "Het gekke is dat je dat op het moment zelf niet door hebt. Je komt als brandweerman vreselijke dingen tegen, maar pas later, als je erover praat, krijg je het moeilijk", zegt Vooijs. Hij heeft het na de ramp moeilijk, omdat er weinig mogelijkheden waren om over zijn ervaringen te praten.

Zeker na een bezoek aan een herdenkingsdienst, waar ook nabestaanden kwamen, kwam het voor Tom te dichtbij. "Toen zag ik de kinderen, de vrouwen, de ouders van de slachtoffers. Ik had er niet heen moeten gaan. Als ik er over nadenk, krijg ik het weer moeilijk. Maar ik schaam mij daar niet voor, daar niet van."