Ademhalingsproblemen bij zwemmers in Flakkees bad 'De Staver'

De kwaliteit van de lucht en het water in zwembad De Staver in Sommelsdijk is al jaren extreem slecht. Dat zegt het bestuur van zwemvereniging De Schotejil. De leden geven aan gezondheidsklachten te hebben.

Begin dit jaar moesten er twee kinderen naar de huisartsenpost worden gebracht vanwege ernstige benauwdheid. “De beheerder van de Staver heeft verzuimd deze calamiteit bij de inspectie te melden terwijl dit wel verplicht is. De moeder van één van de zwemmers heeft dit vervolgens alsnog gedaan”, vertelt bestuurslid John Albrechts van De Schotejil.

In mei was het tijdens het wekelijkse zwemuurtje voor bewoners van de Zuidwester zo benauwd in het zwembad dat een aantal zwemmers last kreeg van ademhalingsproblemen en het zwembad vroegtijdig moest verlaten.

Trichlooramine

De zwemvereniging heeft zelf een laboratorium ingeschakeld om de water- en luchtkwaliteit te laten testen. Albrechts: “In het bijzonder werd de hoeveelheid trichlooramine gemeten. Dit is een giftige stof die vrijkomt in zwembaden waar chloor gebruikt wordt als desinfectiemiddel. De meting is verricht boven het wateroppervlak, de plaats waar zwemmers ademhalen tijdens hun training. De uitslag was alarmerend.”

De beheerder van De Staver, de Stichting Sport&Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) is bekend met de klachten en zegt ze serieus te nemen. Er is overleg geweest met de Omgevingsdienst en die geeft aan dat de stichting niet in overtreding is. Er is wel een expert ingeschakeld om te zoeken naar een oplossing. Het probleem zou bij recreatieve zwemmers sowieso niet spelen, omdat het dan rustiger is in het bad en zij een kleinere inspanning leveren.

De kritiek op het sportklimaat in het bad wordt de zwemvereniging niet in dank afgenomen. Het bestuur van de Schotejil zegt medegedeeld te hebben gekregen van de SRGO dat ze overwegen de club geen nieuw huurcontract aan te bieden voor 2018 als ze niet stoppen met klagen. Dat zou per 1 januari het einde van de zwemvereniging betekenen.