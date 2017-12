Van der Gaag na Ajax-Excelsior: 'Lang in de wedstrijd geweest'

Mitchell van der Gaag was na afloop van de wedstrijd Ajax-Excelsior (3-1) realistisch. De coach van de Kralingers vond dat de Amsterdammers verdiend hebben gewonnen, maar hij houdt ook een bepaald gevoel aan dit duel over: "Je bent lang in de wedstrijd geweest. We hebben daar zelfs kansen voor gehad. Dan had je eventueel op meer gehoopt."

De nederlaag tegen Ajax was de vijfde op een rij voor Excelsior. Van der Gaag raakt ondanks dit feit niet in paniek. "Ik heb, toen we zeventien punten hadden, altijd gezegd dat we niet goed zijn. Maar we zijn ook niet slecht. We hebben altijd gezegd dat handhaving onze doelstelling is. We weten dat we die punten met hard werken en kwaliteit hebben gepakt." Hij verwijst naar het feit dat concurrenten en andere laagvliegers ook hun mindere fases hebben. "Je probeert het zo lang mogelijk uit te stellen. We zitten erin. Ongemerkt kruipt het erin. Het mag geen excuses zijn dat we tegen goede ploegen hebben gespeeld. Je hebt ermee te maken", aldus Van der Gaag.