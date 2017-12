Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in de Rotterdamse Waalhaven Foto: Zeehavenpolitie

Op de Blindeweg in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand. De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting.

Het vuur ontstond even na middernacht. Toen de brandweer bij de autobrand op de Waalhaven arriveerde was er geen redden meer aan.