Politie schiet na achtervolging tot in Den Haag

Een politieachtervolging die begon in Rotterdam is donderdagavond geëindigd in Den Haag. De bestuurder is opgepakt. De politie moest wel eerst een schot lossen.

Agenten wilden de man controleren in Rotterdam en gaven hem een stopteken. Maar dat negeerde hij. Via de A13 scheurde hij naar Den Haag Onderweg zouden er meerdere aanrijdingen zijn geweest. Op de Wagenstraat in Den Haag gaf de automobilist het op. Hij vluchtte een restaurant in. Daar heeft de politie hem aanhouden. Daarbij is een schot gelost. De verdachte raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.