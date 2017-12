FNV:'Bakkersstaking primeur voor Nederland'

De 24-uursstaking bij Bakkersland is een unicum. Het is volgens vakbond FNV voor het eerst dat bakkers in Nederland staken voor een betere cao. De staking ging donderdagmiddag in.

Het conflict draait om cao-afspraken die het bedrijf heeft gemaakt met het CNV. Leo van Beekum van de FNV vindt die te mager.

Het CNV kwam met de directie van Bakkersland een loonstijging overeen van 3,75 procent over een periode van 2,5 jaar. "Dat is te weinig", oordeelt Van Beekum.

Urenbank

"Maar wat mensen echt heel erg raakt is een urenbank. Het personeel kan naar huis worden gestuurd als er geen werk is en moet dan extra komen op het moment dat het druk is. En daarmee gaat je sociale leven naar de knoppen."

Bakkersland levert aan praktisch alle supermarkten, behalve aan Aldi en Lidl. De 24-uursstaking kan dus lege schappen opleveren. Maar mogelijk bakken andere bakkerijen extra brood zodat de supermarkten toch volle schappen hebben.

De staking is beperkt tot vier vestigingen, waaronder die in Ridderkerk en Rotterdam. Als de directie niet over de brug komt, kan er een landelijke staking volgen van alle vestigingen van Bakkersland, zegt van Beekum.