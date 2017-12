Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Zuurgooier IJsselland Ziekenhuis voor de rechter Het IJsselland Ziekenhuis op de dag dat de zuurgooier toesloeg (MediaTV)

Zuurgooier Hans J. verschijnt vrijdag voor de rechter. De man uit Gouda verspreidde in mei van dit jaar een giftig zuur in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.

Drie collega's raakten zwaar gewond nadat ze de bijtende stof inademden en moesten worden opgenomen op de intensive care. Tijdens een eerdere regiezitting heeft J. gezegd dat hij veel spijt had. Zijn advocaat meent dat de actie van de man een uiting was van frustratie na pesterijen. Verslaggever Paul Verspeek volgt de zaak: