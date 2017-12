Deel dit artikel:











Veel vertraging op A15 na ongeluk met vrachtwagen Aanrijding op A15 (Foto Rijkswaterstaat)

Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt vrijdagochtend voor vertraging op de A15 bij het Beneluxplein. Richting Europoort is de hoofdrijbaan dicht. De chauffeur van de truck was onwel geworden en was met zijn wagen in de vangrail gereden.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer dat vaststond achter de vrachtwagen is weggeleid. Bergers takelen de vrachtwagen weg en maken het asfalt schoon. De weg is vrijdagavond enige tijd dicht voor een spoedreparatie. De spits is vrijdagochtend ook druk door andere ongelukken. Op het Terbregseplein op de A16 zorgt een vrachtwagen met pech voor problemen. Op de A29 richting Rotterdam zijn ter hoogte van het Vaanplein twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Het ongeluk was om 09.15 uur afgehandeld.